رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة رسمية إلى التشيك

جرت في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الخميس، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكان في استقباله رئيس الحكومة التشيكية بيتر فيالا، إذ شهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكل من العراق والتشيك، واستعراض حرس الشرف، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية من قبل الجانبين.

وسيعقد السوداني خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس وزراء التشيك، كما سيلتقي رئيس الجمهورية التشيكي.

وستتضمن الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع شركات تشيكية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية العراقية في التشيك