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انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مصحوبة بتساقط الأمطار والثلوج في بعض مناطق البلاد


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة تساقط الأمطار والثلوج وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في عدة مناطق، إذ أفاد بيان للهيئة، بأنه يوم الجمعة سيشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائما مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ترافقها عواصف رعدية أحيانا، في المنطقة الشمالية، مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، كما يتوقع تشكل ضباب خفيف في المنطقة الجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة في الوسط والشمال، بينما تبقى مقاربة في الجنوب.  

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة، فستكون كالتالي:  

- بغداد، كربلاء، النجف، الديوانية، بابل: 18°C  

- أربيل، نينوى: 13°C  

- السليمانية: 11°C  

- صلاح الدين: 15°C  

- الأنبار، ديالى: 17°C  

- البصرة: 21°C  

وأشار التقرير، إلى أن يوم السبت سيكون الطقس صحوا مع ظهور بعض الغيوم في الوسط والشمال، وغائما جزئيا في الجنوب، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى.  

فيما يوم الأحد، فستشهد البلاد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في الوسط والجنوب، مع هطول أمطار متوسطة الشدة واحتمال تساقط الثلوج في المناطق الغربية، في حين يكون الطقس غائما جزئيا في الشمال مع فرصة لزخات مطر خفيفة، وستكون درجات الحرارة مقاربة في الشمال، لكنها ستنخفض في الوسط والجنوب.  

وبالنسبة إلى يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، مع ثبات درجات الحرارة في الشمال والجنوب، وارتفاع طفيف في الوسط.  

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