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الداخلية: إنهاء شبكات تهريب المشتقات النفطية بشكل شبه كامل


أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بإنهاء شبكات تهريب المشتقات النفطية بشكل شبه كامل.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: إنه "من خلال العمل الأمني والخدمي المكثف لملاكات وزارة الداخلية وإعطاء المجال الكافي لكوادرها المختصة، نالت الوزارة ثقة المواطنين وهي بأفضل مراحلها وفق معدلات قياس من منظمات دولية تعنى بهذا الشأن، كون الوزارة تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في عمليات ضبط الأمن الداخلي والمواطن العراقي كان رائعاً جداً في التعاون مع الوزارة".

وأضاف أن "الوزارة حققت انخفاضاً كبيراً في مجال منع وقوع الجرائم وسرعة اكتشافها، وكان هذا المحور هو الأفضل بعد العام 2003" ،مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية حققت تقدماً هو الأعلى في بناء القدرات والبنى التحتية وتجهيز العجلات، كما حققت تقدماً في تقويض الدكة العشائرية إلى أدنى مستوياتها".

وتابع أن "الوزارة استطاعت أن تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مثالي من خلال مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وغيرها من الدوائر" ،لافتاً إلى أن "الوزارة نجحت أيضاً في ملف مكافحة المخدرات، إذ تمكنت من إضعاف قدرات تجار المخدرات الدوليين والمحليين بشكل كبير".

وأكد أن "الوزارة استطاعت إنهاء شبكات التهريب المتعلقة بالمشتقات النفطية بشكل شبه كامل" ،منوهاً بأن "الوزارة تمكنت من أن تحقق عملية ضبط للحدود العراقية هو الأعلى في تاريخ تأسيس حدود الدولة العراقية".

ولفت إلى أن "الوزارة افتتحت أيضاً دوائر ومديريات تخصصية من بينها خط الطوارئ 911 ومركز البيانات الرقمي وغيرها من المديريات التي لمس المواطن آثارها الإيجابية على الأمن والاستقرار، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة" ،مؤكداً أن "الوزارة ما زالت تحث الخطى الواثقة للوصول إلى قمة عطائها".

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