النائب حيدر السلامي : نبارك للإرهابيين وسُراق المال وتجار المخدرات والطائفيين ومغتصبي العقارات رد طعون السلة الواحدة

بارك عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، "متهكماً" برد طعون قوانين السلة الواحدة التي أقرها البرلمان مؤخرا.

وقال السلامي في تدوينة عبر منصة (X): "نبارك للإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والطائفيين ومغتصبي العقارات، رد الطعون المقدمة من قبلنا مع عدد من النواب على جلسة السلة الواحدة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة جاسم عبود العميري خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة إن"الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها".

وأضاف، أن"مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل".

وتابع، أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، موضحاً أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".

وأشار إلى أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".