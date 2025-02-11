قائد قوات الحدود: تعزيز القدرات أسهم في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار

أكد قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز قدرات قواته أسهم بشكل كبير في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار، إذ ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان، أن "الفريق السعيدي حضر تخرج فوج المهام في قيادة قوات الحدود في مدرسة تدريب حدود المنطقة الغربية بمحافظة الأنبار".

وأضافت القيادة أن "التخرج شهد استعراضا مميزا تخللته ممارسات وفعاليات تدريبية، كما تم تكريم المتميزين خلال الدورة".

وخلال حديثه مع الخريجين، أكد القائد أن قوات الحدود شهدت قفزة نوعية في تعزيز قدراتها، ما أسهم في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار.

كما أوضحت أن "مقاتلي الفوج خضعوا على مدار شهرين متتاليين لتدريبات مكثفة عملية ونظرية شملت التدريب العسكري الأساسي، والتدريب البدني، ورفع القابلية التحملية، والتدريب على كافة الأسلحة".