العراق يقرر زيادة عدد الرحلات الجوية إلى لبنان

قرر العراق، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى لبنان بدءاً من 21 شباط الحالي، حيث ذكرت وزارة النقل في بيان، إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يوجه الخطوط الجوية العراقية بزيادة عدد الرحلات إلى بيروت بمعدل رحلتين يومياً بدءاً من يوم 21 شباط الجاري".

وكانت وزارة النقل أعلنت في تشرين الثاني 2024، عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الاستقرار الأمني والهدوء النسبي الذي شهده لبنان.