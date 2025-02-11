الاطاحة بالمشرف على قرعة عمليات الانتـحار (القربان) بمجموعة متطرفة في واسط

اطاحت القوات الامنية بمتهم ينتمي الى مجموعة متطرفة تدعى بما يسمى (العليَّ اللهية) كان مشرفاً على اجراء قرعة عمليات الانتـحار (القربان) في واسط .

وذكر بيان لوزارة الداخلية انه:" بعملية أمنية متميزة، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة مكافحة الاجرام في محافظة واسط من القبض على متهم ينتمي إلى إحدى الحركات الدينية المنحـرفة التي تطلق على نفسها (العليَّ اللهية)".

واوضح انه بعد إجراء التحقيق معه، اعترف بأنه كان يشرف على إجراء قرعة عمليات الانتـحار (القربان) التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يـشنق نفسه حتى المـوت، ويقوم بإقناع الشباب بالانضمام إلى هذه الحركة المتطرفة، ويتلقى دعماً مالياً من خارج العراق.و تمت احالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.