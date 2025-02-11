مجلس الوزراء يوافق على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر عن جلسته المنعقدة اليوم، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024)".

وأضاف، ان "الضوابط تتضمن بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 (المعدل)".