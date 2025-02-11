إيران توجه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي ردا على تصريحات ترامب

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، "توجيه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي كوثيقة من وثائق المجلس، عقب التصريحات المناقضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني في مسيرات إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة، كان بمثابة رد قوي على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي".

واضاف آبادي إن "إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدًا أن "تصريحات ترامب مناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه" يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "تل ابيب لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم تل ابيب على مهاجمتهم".