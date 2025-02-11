وزير التعليم العالي يكشف عن مشروع ابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات العالمية

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، عن دراسة مشروع ابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات العالمية، وذلك في إطار تعزيز التعليم العالي وتنمية مهارات الشباب العراقي، إذ أفاد بيان للوزارة، أن العبودي ترأس اجتماعا للمجلس الاستشاري لمناقشة مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الجامعي، بما يتماشى مع المادة السادسة من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد العبودي، على أهمية هذا الاجتماع في مناقشة خطوات الوزارة في وضع حجر الأساس لمشروع المختبرات المركزية الخاصة، إضافة إلى مناقشة تطوير التعليم التقني، وبرامج الدراسات الأولية والعليا، ومراكز البحوث والتدريب في الجامعات العراقية، مع التركيز على تحسين جودة البحث العلمي ومؤشرات التصنيف العالمي.

كما أكد الوزير، على أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة أكاديمية ملائمة للتميز في مختلف التخصصات، من خلال استحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين بدءا من العام الدراسي المقبل، فضلا عن الدراسة الجادة لمشروع ابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات العالمية في تخصصات تواكب احتياجات التنمية في العراق.