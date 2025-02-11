تفكيك شبكة وضبط 208 كغم من المخدرات في محافظتي نينوى وكركوك

صرّحت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات وتضبط بحوزتها 208 كغم من الممنوعات في محافظتي نينوى وكركوك، إذ ذكرت المديرية في بيان لها، إن "كوادر المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت (208) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة".

كما أوضحت المديرية، أن "كوادر المديرية تمكنت أيضا من تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة والقت القبض على (3) متاجرين بها في نينوى وكركوك بالتنسيق والاشتراك والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية مكافحة مخدرات اقليم كردستان أربيل" .