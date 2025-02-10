المشهداني يؤكد رفضه القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، (10 شباط 2025)، رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ان المشهداني "استقبل وفداً اوروبياً دبلوماسياً رفيع المستوى، برئاسة توماس سايلر سفير الاتحاد الاوروبي في العراق، وناقش اللقاء العلاقة بين العراق والاتحاد الاوروبي والتطورات المحلية والاقليمية وتأثيرها في المشهد السياسي كالقضية الفلسطينية والعلاقة مع دول الجوار".

وأكد رئيس مجلس النواب "رفضه القاطع لما يطرح من أقوال تروج لتهجير الشعب الفلسطيني واهل غزة على وجه الخصوص، الى المملكة العربية السعودية، او غيرها من الدول لأنه انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداء على سيادة الدول العربية من جهة أخرى".

وحذر المشهداني من "هذه التوجهات" معتبراً انها "تنذر بتأجيج اوضاع المنطقة والسير بها الى طريق مجهول".

كما أشار رئيس مجلس النواب الى "أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي للعمل على خلق بيئة لتنمية مستدامة مع العراق".