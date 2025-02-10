حريق داخل مقر للحشد الشعبي في أبو نؤاس

اندلع حريق، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، داخل أحد مقرات الحشد الشعبي في منطقة أبو نؤاس بوسط العاصمة بغداد. وأفادت مصادر أمنية لـ"بغداد اليوم" بأن "فرق الإطفاء انتقلت على الفور إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة".

وقال شهود عيان إن "الدخان الكثيف كان واضحاً من مسافات بعيدة، فيما عملت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في أحد أجزاء المقر".

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.