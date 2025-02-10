مديرية الدفاع المدني تتعاقد على تجهيز 100 مفرزة جديدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد تجهيز 100 مفرزة جديدة تحتوي على عجلات ذات قدرة على الاستجابة السريعة، وذلك في إطار تعزيز قدراتها لمكافحة الحرائق والحالات الطارئة في العراق، حيث ذكر المقدم بسام عباس فلحي، مدير شعبة إعلام وعلاقات المديرية في بغداد/ الرصافة، في تصريح للوكالة الرسمية، أن المديرية تسعى إلى توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم خلال الأنشطة المختلفة أو في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلا احترافيا.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وتحت إشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن علك.

وأضاف فلحي أن المديرية قامت بتوسعة مراكز الدفاع المدني في البلاد من خلال تعزيزها ب 100 مفرزة جديدة، يتم تجهيزها بعجلات صغيرة مثل لاندكروز وسلفرادو، معدة لمنظومات إطفاء حريق مزودة بخزانات ماء وفوم.

فيما نوه، على أن فرق الدفاع المدني تتخذ إجراءات سريعة بعد تلقي البلاغات، حيث يتحرك الفريق في غضون 30-45 ثانية، لكن يواجه أحيانا صعوبة بسبب الزحامات في الشوارع أو وجود أسلاك كهرباء متشابكة.

كذلك أشار، إلى أن المديرية نجحت في تقليص نسبة الحرائق في العراق بنسبة 70% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي قبله، بفضل هذه التحسينات، مما يعد إنجازا مهما للحكومة الحالية ووزارة الداخلية.

وفيما يخص تجهيز رجال الإطفاء، أوضح فلحي أن البدلات التي يرتديها رجال الدفاع المدني تم تصميمها خصيصا لضمان سلامتهم، حيث تتمتع بالقدرة على مقاومة درجات حرارة عالية تصل إلى 700 درجة مئوية، مضيفا أن رجال الإطفاء يستخدمون أيضا أجهزة تنقية الهواء المتطورة أثناء عمليات الإنقاذ والإطفاء.