السيطرة على حريق اندلع بالأقسام الداخلية للكلية التقنية في الزعفرانية

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بالأقسام الداخلية للكلية التقنية الهندسية في الزعفرانية دون وقوع إصابات بشرية.

ونفت القيادة في بيان وجود حالات اختناق لبعض الطلاب اثر اندلاع حريق بالأقسام الداخلية للكلية، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية".

وأوضحت أنه "بتمام الساعة 14.00 حدث حريق داخل إحدى غرف منام الطلاب في الجامعة التقنية الوسطى/قسم شؤون الأقسام الداخلية/مجمع الحكمة الداخلي للطلاب، الواقع في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، وبعد توجه دوريات مديرية الدفاع المدني تم السيطرة على الحريق واخماده بالكامل ولا يوجد أي اضرار بشرية".

وبينت أن "سبب الحريق تماس كهربائي في احدى القاعات، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات فقط".

ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (موقع قيادة عمليات بغداد على منصة فيسبوك).