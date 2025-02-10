وزارة العدل تعلن إطلاق 14 خدمة عقارية جديدة في تسجيل عقاري الكاظمية

صرّحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق أربع عشرة خدمة عقارية جديدة في مديرية تسجيل العقاري الكاظمية الثانية، ضمن خدماتها المقدمة على منصة أور الإلكترونية، وذكرت مدير عام الدائرة، ابتسام رحيم الساعدي، في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، خالد شواني، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع عمليات الحصول على الخدمات العقارية، وهي جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها".

وأضافت الساعدي، أن "الخدمات الجديدة تضمنت: خدمات المساطحة، والمبادلة، والرهن الحيازي، وتسجيل التسقيف، وتأشير حقوق الارتفاق، والصلح، وتسجيل الوقف، وخدمات الاستيلاء، والتوزيع، والمغارسة، والاستملاك الإداري، وقسمة الجمع أو قسمة التفريق، والمزايدة، والاستملاك العقاري، وتصحيح الصنف، وتصفية الوقف. ويمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمات عبر الدخول إلى بوابة "أور"، واختيار الخدمات المتعلقة بوزارة العدل، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول عليها".