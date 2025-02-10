مستشار الأمن القومي وقائد التحالف الدولي يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا والوفد المرافق له، حيث ذكر مكتب المستشار في بيان له، إن "الاعرجي استقبل، اليوم، قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا، اللواء كيفن ليهي، والوفد المرافق له".

وتابع، ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية في العراق بشكل عام والساحة السورية بشكل خاص، كما جرى بحث التحديات التي تواجه المنطقة".

كما اكد الأعرجي "ان علاقة العراق مع دول التحالف الدولي علاقة إستراتيجية وأن الحكومة العراقية تعمل على تطويرها في كافة المجالات".