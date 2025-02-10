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تحالف حرية التعبير يصدر بيانا غاضبا ضد حكومة الإقليم، بعد احتجاجات معلمي السليمانية


استنكر تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق، اليوم الاثنين، القمع والانتهاكات التي تعرض لها المعلمون والموظفون المحتجون في إقليم كردستان، إذ ذكر التحالف في بيان، انه "ندين بأشد العبارات القمع الممنهج الذي مارسته سلطات إقليم كردستان ضد المعلمين والموظفين المحتجين في السليمانية، ويستنكر بشدة الاعتداءات العنيفة، وشيطنة الحراك السلمي الذي يطالب بحقوق مشروعة تتعلق بالرواتب والأوضاع المعيشية المتدهورة".

وتابع، إن "القمع الذي تعرض له المتظاهرون، بما في ذلك استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع والاعتقالات، يعكس نهجا سلطويا خطيرا، يهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. هذا السلوك القمعي لا يليق بسلطة تدعي احترام الحقوق والحريات، بل يرسخ صورة نظام يواجه المطالب العادلة بالقوة بدلا من الاستجابة لها بحلول جادة".

كما أضاف، إن "استمرار حملة التحريض والتشويه ضد المحتجين، ووصفهم بصفات تهدف إلى تقويض شرعية مطالبهم، هو جزء من استراتيجية متعمدة لتجريم الحراك الشعبي وتبرير القمع".

فيما طالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، بحسب البيان: "حكومة إقليم كردستان بوقف فوري لكافة أشكال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي"، فيما حذر " من التمادي في قمع الأصوات سيؤدي إلى نتائج كارثية، ونؤكد أن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف".

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