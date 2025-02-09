وزارة الصحة تعلن عن خطة الإسناد الطبي بمناسبة زيارة النصف من شعبان

اعلنت وزارة الصحة عن خطتها الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان والتي توافق يوم الخامس عشر من شهر شعبان.

وذكرت الوزارة في بيان ان الخطة ستنفذ من قبل الوزارة ودوائرها الصحية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية وذات العلاقة وتهدف الى تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية للزائرين في محافظة كربلاء المقدسة ومدينة الكاظمية المقدسة.

وتتضمن الخطة ارسال عجلات الاسعاف الى محافظة كربلاء المقدسة والطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة ونشر المفارز الطبية والمستشفيات المتنقلة وتعزيز رصيد الادوية وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات كربلاء المقدسة والمستشفيات الساندة ونشر الرسائل والارشادات الصحية ومتابعة الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للإستهلاك البشري وتقليل الإجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والادارية بمناسبة الزيارة المقدسة