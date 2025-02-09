أمير الكويت يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بمناسبة زيارته لدولة الكويت.
وحضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.
وأكد الحسان ان ما يجمع الشعبين الشقيقين في جمهورية العراق ودولة الكويت من وشائج لهو كفيل بطي صفحات الماضي وفتح صفحات جديدة من التعاون والثقة المتبادلة.
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