العراق يدين تصريحات نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على "الأراضي السعودية"

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وقالت الخارجية في بيان إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية"، مضيفة أنه "هذه التصريحات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعبرت الخارجية العراقية حسب البيان، عن تضامن العراق الكامل مع السعودية مؤكدة موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول، وبينت أن "️المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تماماً".