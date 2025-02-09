بعد طرد معتصمي السليمانية.. عبد الواحد "تبشّر" سلطات أربيل بـ"مصير الأسد"

ذكرت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، السلطة الحاكمة في أربيل، بـ"الزوال" اسوة "بدكتاتوريات المنطقة" في إشارة الى بشار الأسد، وذلك بعد منع سلطات اربيل دخول موظفي السليمانية المعتصمين الى عاصمة إقليم كردستان.

وقالت عبد الواحد في تغريدة ان "السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء ، ولن يكون مصيرها افضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة "، مشيرة الى ان "اربيل مدينة لكل اهالي الاقليم ومحافظها يقول لن نستقبل ضيوفا مكروهين، ما مكروه إلا أنتم القابعون تحت السلطة ".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ اربیل اومید خوشناو بمنع عبور اي معتصم قادم من السليمانية الی الحدود البلدیة لاربیل، حيث انتشر رجال الامن في سيطرات اربیل والسلیمانیة لمنع عبور المتظاهرین الی اربیل، فيما اظهرت صور اطلعت عليها السومرية نيوز، تكدس عشرات العجلات والمواطنين المتظاهرين القادمين من السليمانية، في سيطرة ديكله بمدخل أربيل.