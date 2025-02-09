السوداني يوجّه بحسم ملف التحقيقات في سلف المبادرة الزراعية ومحاسبة المقصرين

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بحسم ملف التحقيقات في سلف المبادرة الزراعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "يتابع الملفات المحالة إلى هيئة النزاهة، وإنجاز هدف حسم التحقيقات في القضايا المعروضة على الهيئة"، مبينا، انه وجّه بحسم "الملف التحقيقي الخاص بالمخالفات القانونية والمالية والإدارية باستلام المناصب الإدارية، وصرف سلف المبادرة الزراعية والدعم الزراعي، في إطار عمل وزارة الزراعة".

وأوعز السوداني، بـ"إنهاء كل الجوانب القانونية المتعلقة بحالات المخالفات المرصودة والمحالة إلى هيئة النزاهة، ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين عن المخالفات، الذين تسببوا بإحداث الهدر في المال العام، وتضمينهم تلك المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة، وعدم تكليف الموظفين المعنيين مستقبلاً بأي منصب إداري، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ القانون مجراه الصحيح"، بحسب البيان.