مستشار مسعود بارزاني يصف متظاهري الإقليم المطالبين برواتبهم بـ"المهرجين"

وصف كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، (9 شباط 2025)، المتظاهرين في اقليم كردستان المطالبين برواتبهم بـ"المهرجين".

وقال محمود في تغريدة له ،: "إلى من يهمه الأمر من مهرجي شماعة الرواتب وملحقاتهم، (أربيل معقمة ومحصنة، لا مكان لفيروسات المهرجين فيها!)".

وتوجه العشرات من المعلمين والمدرسين المحتجين في السليمانية، اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر في عاصمة الإقليم.

واستخدمت الأجهزة الأمنية في أربيل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين من المعلمين في سيطرة (ديكله) مدخل مدينة أربيل واصابة عدد كبير منهم، وفقاً لمصدر أمني.