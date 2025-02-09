الجنائية المركزية تصدر 3 احكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، ثلاثة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان اقدم على تنفيذ ثلاث عمليات في محافظة ميسان عام 2022.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، "اقدم المدان على تكوين عصابة مسلحة، استهدف من خلالها مستشفى الجامعة اللبناني، إضافة إلى استهداف احد المعامل و منزل لأحد المواطنين في المحافظة".

وأوضح المجلس أن "الاحكام بحقه صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".