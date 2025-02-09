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أربيل تمنع متظاهري السليمانية من الدخول.. والحشود البشرية عالقة على الابواب


اقدمت السلطات الأمنية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم الاحد، على منع موظفي السليمانية المتظاهرين، من دخول المحافظة.

وقال مصدر صحفي ان "محافظ اربیل اومید خوشناو منع عبور اي معتصم الی الحدود البلدیة لاربیل"، مشيرا الى "انتشار رجال الامن في سيطرات اربیل والسلیمانیة لمنع عبور المتظاهرین الی اربیل".

واظهرت صور، تكدس عشرات العجلات والمواطنين المتظاهرين القادمين من السليمانية، في سيطرة ديكله بمدخل أربيل".

وكان المتظاهرون والمعتصمون من موظفي السليمانية، قد توجهوا بعشرات الحافلات صوب أربيل، بعد مرور 12 يوما على اعتصامهم واضرابهم عن الطعام في السليمانية مطالبين بحل ازمة الرواتب بشكل نهائي، واطلاق العلاوات والترفيعات.

واعتبر الكثير من المراقبين، ان منع معتصمي السليمانية من دخول أربيل، فيه رسالة كبيرة اعتبرها بعض المعتصمين بانها تدل على ان "أربيل لا يمكن ان تكون عاصمة إقليم كردستان" بينما تمنع استقبال متظاهري الإقليم من محافظات أخرى، حيث كان متظاهرو السليمانية يريدون دخول أربيل للتظاهر امام مقر الأمم المتحدة لايصال رسائلهم.

 

 

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