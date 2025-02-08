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النائب هادي السلامي يكشف خطورة "السلة الواحدة" وطبيعة الامر "الولائي"


كشف النائب هادي السلامي، اليوم السبت، خطورة التصويت على القوانين بسلة واحدة، فيما أوضح طبيعة اصدار الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية، واكد ان منظومة التصويت والحضور الالكترونية في البرلمان معطلة عمداً.

وقال السلامي في حديث صحفي أنه "شكر وتقدير للقضاء العادل الذي يعد صمام الأمان العراق"، مشيرا الى ان "التصويت على السلة الواحدة خطير جداً وسيؤدي الى المحاصصة الحزبية مستقبلاً ويكون التصويت على شكل مجموعة قوانين تصل الى (7 قوانين او أكثر)".

وأضاف، ان "النظام الداخلي للبرلمان يؤكد التصويت على مادة واحدة تلو الأخرى ومن ثم يتم التصويت على القانون بأكمله"، مردفاً أنه "بتاريخ العراق والعالم لم نشهد تصويت على عدة قوانين بسلة واحدة".

وتابع، أن "الامر الولائي في جميع المحاكم يعتبر مؤقتاً لبحث قضية معينة ومن الطبيعي جداً وضمن صلاحيات المحكمة الاتحادية ان تصدر أمراً ولائياً".

وأشار الى انه "نحن مع قانون العفو العام وهناك الكثير من السجناء الذين حصلوا على تنازلات بالحق الشخصي بالإضافة الى الاكتظاظ داخل السجون والميزانية الكبيرة التي تتحملها الدولة تحتم النظر بهذا القانون، لكنه تم التلاعب واضافة فقرات غير موجودة في أصل قانون العفو العام ورغم ذلك الإجراءات مستمرة بالاتجاه الصحيح".

ولفت الى انه "مطالباتنا مستمرة لتشغيل منظومة الحضور والتصويت الالكتروني المعطلة عمداً وهذه كارثة كبيرة تؤسس لموضوع خطير جداً"، مشدد على ضرورة "العمل على ارجاع المنظومة من اجل المستقبل".

وأكمل: "سابقاً كنا نسمع من رؤساء البرلمان المتعاقبين إرجاع المنظومة وبعدها كانت الاعذار بأنهم ليس معنيين بعدد النواب وحضورهم وانما برؤساء الكتل الذين يصوتون على القوانين".

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النائب هادي السلامي يكشف خطورة "السلة الواحدة" وطبيعة الامر "الولائي"
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