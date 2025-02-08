الاسايش تمنع مواطني السليمانية من الدخول إلى أربيل

كشف مصدر محلي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، عن قيام الاسايش بمنع مواطني السليمانية من الدخول إلى أربيل.

وقال المصدر إن "الاسايش منعت مواطني السليمانية الذين يريدون الدخول إلى أربيل، وهنالك تشديدات واسعة على مداخل عاصمة إقليم كردستان، وانتشار أمني مكثف".

وأضاف أن "المنع يأتي مع نية المحتجين في السليمانية التوجه إلى مدينة أربيل، للتظاهر هناك أمام مقر الأمم المتحدة، والمطالبة بصرف الرواتب، وتوطينها على البنوك الاتحادية".