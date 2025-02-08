العراق يمنح مهلة أسبوع للبنانيين للعودة إلى بلادهم مجاناً قبل فرض "مخالفة الإقامة"

منحت السلطات الحكوميّة، اليوم السبت، المواطنين اللبنانيين المتواجدين في عدد من المحافظات العراقية، أسبوعا واحدا للعودة إلى بلادهم مجانا، مؤكدة أنه بعد يوم 20 شباط الجاري، سيتم فرض غرامة "مخالفة الإقامة" على المتبقين، إذ أكد مصدر مسؤول أن "السلطات العراقية أبلغت اللبنانيين الموجودين في البلاد بأن الأسبوع الحالي هو آخر مدة لهم للسفر مجانا إلى لبنان".

فيما أوضح المصدر أن "الإقامة المجانية الممنوحة للبنانيين ستنتهي في يوم 20 شباط الحالي، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم وغرامات مالية من قبل وزارة الداخلية على اللبنانيين المتواجدين في العراق".

وبيّن المصدر أن "عدد اللبنانيين الموجودين في العراق يتراوح بين 5 و7 آلاف، وهم موزعون في عدة محافظات، وأكثرهم في كربلاء والنجف"، وأضاف أن "هؤلاء وصلوا إلى العراق خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل ولبنان".

وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوية والبرية أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، وفي 25 سبتمبر الماضي، وصلت أولى دفعات الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية. وتوالت بعدها دفعات النازحين اللبنانيين، الذين تم توزيعهم بين محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد وديالى والبصرة وغيرها من المحافظات.