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وزارة العدل تفتتح مركزا للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي


أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، افتتاح مركز للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي للنزلاء، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تفعيل نظام التعليم في جميع السجون الإصلاحية، أعلن سجن الناصرية المركزي افتتاح مركزٍ للتعليم الجامعي للنزلاء بالتعاون مع جامعة العين".

وفي ذات الصدد، ذكر وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي، إن "هذه المبادرة تأتي ضمن مذكرة التعاون بين وزارتي العدل والتعليم العالي، وتهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي للنزلاء، حيث تم تخصيص خمسين مقعدًا دراسيًا في اختصاصات القانون، والتربية البدنية، واللغة الإنجليزية، بإشراف أساتذة مختصين من جامعة العين".

وأضاف القيسي أن "المشروع يعكس التزام وزارة العدل بتوفير بيئة إصلاحية متكاملة للنزلاء، إذ يسهم التعليم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم معرفيًا ومهنيًا، مما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم".

كما شدد القيسي على أن "التعليم يعد أحد أهم الوسائل لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتقليل معدلات العود للجريمة".

وبحسب وزارة العدل، يعد هذا المشروع الأول من نوعه في سجن الناصرية المركزي، ويجسد رؤية الحكومة في تعزيز التعليم داخل المؤسسات الإصلاحية كجزء من استراتيجيتها لإعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم لحياة منتجة بعد الإفراج عنهم.

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وزارة العدل تفتتح مركزا للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي
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