السليمانية.. المعلمون يرفضون تعليق إضرابهم ويعلنون مواصلة حراكهم

أعلن المعلمون المضربون عن الطعام في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن رفضهم تعليق إضرابهم لتأخر صرف الرواتب، معلنين مواصلتهم للإضراب لحين تحقق مطالبهم.

واستهجن المعلمون المضربون في بيان من "عدم تحرك رئيس الحكومة (في إقليم كردستان) ولا نائبه الذي يبعد منزله كيلومتر واحد عن خيمتنا ساكنا، ولم تكن حياة وسلامة 13 مواطنا ذات قيمة بالنسبة لهم".

وأكدوا، انهم "ليسوا مستعدين لكسر الإضراب على الإطلاق دون تحقيق إنجازات ملموسة". وشددوا، انه "لا يمكن لأحد اتخاذ قرارات نيابة عنا، وسنعود إلى أماكننا داخل خيمة الإعتصام".

ويستمر إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية لليوم الحادي عشر على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.

وزار وفد من مجلس النواب الاتحادي الذي وصل مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، والمكون من أغلب الكتل النيابية، خيمة المعلمين المعتصمين والاطلاع على مطالبهم.

وأعلن الوفد النيابية خلال مؤتمر صحفي من داخل خيم الاعتصام عن "تسلمه اليوم مطاليب المعتصمين وأنه سيأخذها معهم الى بغداد إلى مجلس النواب، وعزم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والاعلان للرأي العام من هو السبب في تعطيل صرف رواتب الموظفين، كي لايصبح المواطنين ضحية للصراعات السياسية من الآن وصاعداً" حسب قولهم.

وتعهد الوفد البرلماني بأنه "سيعود قريباً الى المعتصمين بالحلول، حول مواضيع التوطين وتوفير الرواتب، مشيداً بما وصفه نضال وصمود ابناء السليمانية خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوق الموظفين وتوفير رواتبهم".