الاستخبارات والأمن تطيح بـ7 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والآثار في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن الإطاحة بـ 7 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والآثار في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من الإطاحة بـسبعة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارتي الآثار والمواد المخدرة في مناطقة متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (1/4 إرهاب، 28 مخدرات)".

وأضافت المديرية أنه "تم تسليم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".