وزير العمل يبحث مع ممثل البنك الدولي تعزيز مجالات الدعم في الشأن الاجتماعي

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، مع ممثل البنك الدولي ايمانويل ساليناس سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وذكرت وزارة العمل في بيان أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية التقى الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة توصيات تقرير مراجعة رأس المال البشري، وسبل دعم البنك الدولي لمجالات التنمية، مع التركيز على مواءمة الجهود مع خطة التنمية الوطنية (2024-2028)".

كما استعرض الجانبان الشراكة المستمرة منذ عام 2003، والتي ساهمت في تنفيذ برامج استهداف الفقراء، حيث يغطي برنامج الإعانات النقدية حاليا أكثر من 2.1 مليون أسرة. وناقشا ايضا توسيع نطاق الشمول الاقتصادي عبر اتفاقية مرتقبة في محافظة ذي قار، إلى جانب تطوير أدوات الاستهداف باستخدام نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دقة توزيع المساعدات.

وأوضح البيان أن "الاجتماع بحث مشاريع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وأهمية إنشاء سجل اجتماعي موحد يربط جميع خدمات الوزارة، فضلاً عن توسيع نطاق الوصول للخدمات عبر افتتاح مكاتب في 250 ناحية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن التأكيد على أهمية دعم برامج التشغيل والتدريب وتنمية سوق العمل بهدف توفير فرص عمل للفقراء والعاطلين، وتقليل نسب الفقر والبطالة".