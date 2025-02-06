اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية الأمن الوطني تزور قيادة العمليات المشتركة

زارت اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية الأمن الوطني للأعوام 2024-2025 ، برئاسة النائب جواد البولاني مقر قيادة العمليات المشتركة والتقت مع الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان اللجنة انه خلال اللقاء، جرى مناقشة محاور الاستراتيجية الأمنية الجديدة، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

كما تم تسليط الضوء على التحديات الأمنية الراهنة وآليات التعامل معها ضمن إطار الاستراتيجية المقترحة وأهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأمنية لوضع خطط فاعلة تسهم في تحقيق الأمن الوطني،

واشادت اللجنة بدور قيادة العمليات المشتركة في إدارة الملف الأمني ومواجهة التحديات.