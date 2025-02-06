الحشد الشعبي: إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل السجون

أعلن الحشد الشعبي عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل السجون.

وذكرت الهيئة في بيان لها انه في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش الارهابي داخل السجون.

واوضحت ان هذا الإنجاز جاء بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن.

واوضح ان هذه العملية تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره. وتابع انه لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة:

• الإرهاب لا مستقبل له.

• لا أمان لمن يخطط للفوضى.

• لا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.