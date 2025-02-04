نواب الوسط والجنوب يصدرون بيانا يستنكرون فيه تطاول محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا

اصدر نواب البرلمان في الوسط والجنوب بيانا اعربوا فيها عن استنكارهم الشديد على تطاول المدعو محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا وعدوا هذا التطاول قد تجاوز كل معايير الكياسة والادب

وقال النواب في بيانهم واطلعت وكالة انباء براثا عليه اطلعنا وبشكل مؤسف على منشور المدعو محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم على منصة X والتي تجاوز بها كل معايير الكياسة والادب باعتـداء صارخ على القضاء العراقي وبعبارات تنم على تهـديد السلم المجتمعي من خلال تهديد المؤسسات الدستورية كي تمضي بارادته الطائفية كونه يطلب ثأر تزويره الوثائق ودكتاتوريته الهوجاء في ادارة المجلس

واضافوا إننا ندعو كل اعضاء مجلس النواب والرئاسات الى الرد على هذا البيان الفج الغير محترم. ومن جانبنا نحتفظ بحقنا باقامة شـكوى جزائية ضده.