طيف سامي تؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أهمية الشراكة مع الجانب الأمريكي في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية خلال استقبالها القائم بأعمال الولايات المتحدة.

وقال بيان الوزارة إن "سامي استقبلت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد دانيال روبنستين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة".

وبحسب البيان، أكدت الوزيرة خلال اللقاء، "أهمية الشراكة مع الجانب الأمريكي في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى التزام العراق بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتطوير القطاعات المالية".

ووفقا للبان، أكد القائم بالأعمال الأمريكي "حرص بلاده على دعم العراق في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في الإصلاحات المالية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين لتحقيق المصالح المشتركة".