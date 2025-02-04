الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
عاجل :
المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
الأخبار
خبير قانوني: قانون العفو العام الذي أوقفت المحكمة الاتحادية تنفيذه كان سيؤدي لخروج أكثر من 38 ألف إرهابي ومجرم.
وكالة انباء براثا
107
2025-02-04
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر: توجه لاعتصام جماعي للكوادر التدريسية في جميع مدن شمال العراق يوم السبت المقبل
القانونية النيابية تؤكد عزمها للتصويت على العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد
خبير قانوني: قانون العفو العام الذي أوقفت المحكمة الاتحادية تنفيذه كان سيؤدي لخروج أكثر من 38 ألف إرهابي ومجرم.
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
في تغريدة له الحلبوسي يتهجم على المحكمة الاتحادية ويهدد بالتظاهرات!
المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
السوداني يؤكد الحاجة إلى استمرار عمل اليونسكو في الموصل
انه استهتار بالشعب العراقي ... مجلس النواب يرفع جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني
كربلاء تعلن عن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
النائب مختار الموسوي : أربعة أسباب دفعت بغداد للتأخر في تهنئة احمد الشرع بعد تنصيبه رئيساً مؤقتاً لسوريا.
418
الكاتب جعفر تايه كاتب مسلسل امرلي يروي حادثة رائعة ومهيبة أيام اجتياح داعش الارهابي لمنطقة امرلي
409
مقتل والي كركوك بضربة جوية لطيران الجيش ( تقرير مصور )
315
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
298
المشهداني يزور إيران غداً الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة
273
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك