كربلاء تعلن عن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن خطتها الاستراتيجية بمرحلتها الأولى من عام ٢٠٢٥ولغاية٢٠٣٠، فيما اشارت الى المرحلة الثانية ستبدأ ٢٠٥٠.غاية٢٠٣٠، فيما اشارت الى المرحلة الثانية ستبدأ ٢٠٥٠.

وذكرت المحافظة في بيان، انه "ولأول مرة في تاريخ محافظة كربلاء المقدسة نعلن عن خطتها الاستراتيجية بمرحلتها الاولى من عام2025 ولغاية٢٠٣٠ ، والمرحلة الثانية ٢٠٥٠".

وتابع، ان "الخطط تتضمن كربلاء المدينة الدينية التي تجمع ما بين الاصالة والحداثة المدينة الذكية والحديثة كليا بكافة مجالاتها في البناء والاعمار والتنمية المستدامة والمشاريع الخدمية والاستراتيجية".

وأضاف، ان "الخطة ستشمل الصحة والتربية والزراعة والاقتصاد والصناعة، فضلا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة".