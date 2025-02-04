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جلسة جديدة يعقدها البرلمان اليوم، وجملة من القوانين المدرجة على جدول الاعمال


 يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة ضمن فصله التشريعي الحالي، والتي تتضمن التصويت على قانونين وقراءة لأربعة قوانين أخرى، فضلا عن تقرير اللجنة الخاصة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، حيث يصوّت البرلمان اليوم، بحسب دائرته الإعلامية، على مقترح مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وكذلك مشروع قانون الصحة النفسية.

وفيما يخص قانون الصحة النفسية، ذكر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، "أدرج قانون الصحة النفسية في جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء"، مبيناً أن "مشروع القانون أرسل من قبل الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية، وهو يعالج قضايا حساسة تصب في مصلحة المريض النفسي والعاملين في هذا المجال والقطاع من الأطباء والمهن الصحية الأخرى".

وأضاف أنه "تم التطرق في القانون إلى المعالجين في الأمراض النفسية، وقبل وضع فقرات القانون للتصويت جرت استضافة المعنيين المباشرين مع المرضى النفسيين في مستشفى (ابن رشد)، وكذلك استضافة المعنيين في وزارة التعليم العالي، لمناقشة بعض القضايا في مسودة المشروع، وبعد الاتفاق على تعديل بعض الفقرات الموجودة في القانون تم رفعه لهيئة الرئاسة للتصويت عليه في جدول أعمال المجلس".

كما تتضمن جلسة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وكذلك القراءة الأولى لأربعة قوانين، من بينها: مشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري.

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