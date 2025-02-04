عصابة تسرق 47 مليون دينار بتسليب شاحنة قرب مدينة العمارة

صرّح مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بقيام عصابة بتسليب مبلغ 47 مليون دينار من سائق شاحنة قرب مدينة العمارة، وذكر المصدر في حديث لقناة السومرية، إن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (جارجر) اعترضت طريق شاحنة - براد - على طريق كميت يقودها مواطن يعمل في أحد المولات التجارية في مدينة العمارة".

وأوضح المصدر، أن "المسلحين أقفوا الشاحنة بعد إطلاق النار على إطارات السيارة وتحت تهديد السلاح تمت سرقة مبلغ قدره 47 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار".