شركة كهرباء الجنوب تعلن إعادة الطاقة للمنطقة الجنوبية

صرّحت الشركة العامة لإنتاج كهرباء الجنوب، اليوم الثلاثاء، بإعادة الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية خلال وقت قياسي، إذ ذكرت الشركة في بيانها، إن "ملاكات الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب الهندسية والفنية تمكنت من إعادة المحطات الى العمل، وبوقت قياسي وبشكل تدريجي بعد ساعات معدودة من انفصالها عن العمل اثر حدوث خلل طارئ في الشبكة ادى الى انطفاء معظم المحطات الكهربائية وخروجها عن العمل في الجنوب".

وأوضحت الشركة، أن "منتسبي انتاج كهرباء الجنوب بذلوا جهدا كبيرا لإعادة الوحدات الى العمل في الساعات المتأخرة من الليل وربطها بالشبكة الوطنية وتجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين.

وكانت محافظات ميسان والبصرة وذي قار قد تعرضت ليلة أمس الاثنين، لإطفاء التيار الكهربائي بشكل مفاجئ دون معرفة الاسباب.