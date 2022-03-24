النواب المستقلون يحسمون موقفهم من جلسة اختيار الرئيس

كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الخميس، موقف النواب المستقلين من جلسة يوم السبت المقبل الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

وقال السلامي في حديث صحفي، إن “فرض مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية لديه موقف انفضالي وعليه مؤشرات أخرى يتناقض مع المهام الموكلة لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور”، مشيرا إلى أن “النواب المستقلين لن نحضر جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.

وأضاف، “نحن كنواب مستقلين اتخذنا قرار المعارضة الإيجابية والتي تخدم الشعب”.

وأعلنت الكتلة الصدرية وائتلاف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم أمس الإربعاء، تشكيل تحالف “إنقاذ الوطن النيابي”، فيما قدموا ريبر أحمد مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

ويعتزم مجلس النواب، يوم السبت المقبل، عقد جلسته الخاصة باختيار رئيس للجمهورية.