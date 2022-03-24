الأخبار

القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي : الاطار لن يحضر جلسة السبت وسيفشل مؤامرة اقصاءه


اكد القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي , الخميس , ان الاطار التنسيقي سيفشل مؤامرة اقصاءه بالمشاركة في الحكومة المقبلة وانه سوف لن يحضر جلسة السبت مع حلفائه بعد ان حقق الثلث الضامن, فيما أشار الى ان سياسية لي الاذرع التي اتبعها بارزاني في شق البيت الشيعي ستكون مردوداتها سلبية على حزبه.

وقال السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي بعد ان حقق الثلث الضامن فانه سوف لن يحضر جلسة السبت الا بعد الرجوع للتفاهم مع الاطار لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر والمشاركة في الحكومة المقبلة”, مبينا ان ” عدم حضور الاطار وحلفائه لجلسة السبت بالتأكيد ستفشل المؤامرة السعودية الإماراتية التركية والمدعومة من قبل أمريكا والتي نفذها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ” .

وأضاف ان ” النائب مشعان الجبوري قد كشف صراحة وعلى احدى القنوات الفضائية عن تلك المؤامرة عندما صرح بانه سمع من البارزاني مباشرة قوله (حتى لوكان الاطار التنسيقي الكتلة الأكبر سوف لن نذهب معه بتشكيل الحكومة) , ومن هذا نستنتج ان هناك مشروع تأمري على الاطار التنسيقي لجعلهم اقلية وهذا لن نسمح به اطلاقا ” .

وكان الاطار التنسيقي كشف في وقت سابق , عن تحقيقه الثلث الضامن من خلال امتلاكه 133 نائب , مبينا ان “المزيد سيلتحق خلال الأيام التي تسبق جلسة السبت ’ وهي من مخرجات اجتماع الاطار الذي عقد اول امس الثلاثاء بمنزل السيد الحكيم” 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النواب المستقلون يحسمون موقفهم من جلسة اختيار الرئيس
القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي : الاطار لن يحضر جلسة السبت وسيفشل مؤامرة اقصاءه
نائب مستقل: الترهيب والترغيب مورس علينا منذ المصادقة على الانتخابات
اجتماع لنواب بابل المستقلين لمناقشة جلسة السبت المقبل
قيادي كردي: جلسة البرلمان مكللة بالفشل 100%
ذكروه بهروبه للامارات.. مدونون يسخرون من تغريدة أبو ريشة: ستكون أول الفارين!
رسميا..الاتحاد الوطني يعلن انضمامه للإطار التنسيقي
عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي يعتبر تشكيل التحالف الثلاثي للكتلة الأكبر “تمزيق وإقصاء” البيت الشيعي
الولائي: هذا ما أخبرني به الشيخ قيس الخزعلي بشأن جلسة انتخاب الرئيس
البلداوي: الوطن لا يبنى بالتهميش والاقصاء وثلثنا الضامن يمثل امل الوطن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك