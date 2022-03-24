القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي : الاطار لن يحضر جلسة السبت وسيفشل مؤامرة اقصاءه

اكد القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي , الخميس , ان الاطار التنسيقي سيفشل مؤامرة اقصاءه بالمشاركة في الحكومة المقبلة وانه سوف لن يحضر جلسة السبت مع حلفائه بعد ان حقق الثلث الضامن, فيما أشار الى ان سياسية لي الاذرع التي اتبعها بارزاني في شق البيت الشيعي ستكون مردوداتها سلبية على حزبه.

وقال السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي بعد ان حقق الثلث الضامن فانه سوف لن يحضر جلسة السبت الا بعد الرجوع للتفاهم مع الاطار لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر والمشاركة في الحكومة المقبلة”, مبينا ان ” عدم حضور الاطار وحلفائه لجلسة السبت بالتأكيد ستفشل المؤامرة السعودية الإماراتية التركية والمدعومة من قبل أمريكا والتي نفذها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ” .

وأضاف ان ” النائب مشعان الجبوري قد كشف صراحة وعلى احدى القنوات الفضائية عن تلك المؤامرة عندما صرح بانه سمع من البارزاني مباشرة قوله (حتى لوكان الاطار التنسيقي الكتلة الأكبر سوف لن نذهب معه بتشكيل الحكومة) , ومن هذا نستنتج ان هناك مشروع تأمري على الاطار التنسيقي لجعلهم اقلية وهذا لن نسمح به اطلاقا ” .

وكان الاطار التنسيقي كشف في وقت سابق , عن تحقيقه الثلث الضامن من خلال امتلاكه 133 نائب , مبينا ان “المزيد سيلتحق خلال الأيام التي تسبق جلسة السبت ’ وهي من مخرجات اجتماع الاطار الذي عقد اول امس الثلاثاء بمنزل السيد الحكيم”