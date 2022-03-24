نائب مستقل: الترهيب والترغيب مورس علينا منذ المصادقة على الانتخابات

اكد النائب المستقل حسن الخفاجي , الخميس , ان أسلوب “الترهيب والترغيب وعرض مختلف الاغراءات” مورست على النواب المستقلين منذ اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات ولغاية الان ، مشيرا الى ان غالبيتهم رفضوا الرضوخ لذلك الأسلوب ووقعوا للاطار التنسيقي وربطوا حضورهم لجلسة السبت بما يقرره قادة الاطار.

وقال الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “بعض القوى السياسية مارست أسلوب الترهيب والترغيب وقدمت أنواع المغريات لأجل الانضمام اليهم , الا ان اغلب النواب المستقلين لم يرضخوا لذلك الأسلوب” , مبينا ان “هذه الأساليب لم تكن وليدة اللحظة بل مورست علينا منذ اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات الى الآن”.

وأضاف ان “قضية حضور النواب المستقلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير معروف فهناك من اعلن موقفه والغالبية ما زل قرارها بحضور جلسة السبت غامض الى الان”، مشيرا الى ان “معلومات مؤكدة حصلنا عليها بان عدد لا باس به يتراوح ما بين الثمانية الى عشرة نواب مستقلين وقعوا للاطار التنسيقي وربطوا حضورهم لجلسة السبت بما يقرره قادة الاطار”