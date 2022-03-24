قيادي كردي: جلسة البرلمان مكللة بالفشل 100%

أكد القيادي الكردي هوشيار عبدالله، الخميس، أن الأحزاب الكردية وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن، رئيس الجمهورية لن يشكل السبت المقبل.

وقال عبداالله في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني لم يصلوا إلى نقطة توافق على شخصية رئيس الجمهورية إلى الان “، مشيراً إلى أن “جلسة يوم السبت لن تحسم ملف رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “جلسة مجلس النواب ستفشل بنسبة 100% ومسلسل الانسداد السياسي سيستمر ما لم يكن هناك اجتماعات وتوافق بين الكتل السياسية سواء الشيعية أو الكردية خلا اليوميين القادمين”.

وبين عبد الله، أن “فشل جلسة البرلمان له تداعيات كبيرة على البلد منها تأخير تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة التي يدفع المواطن ثمنها”.