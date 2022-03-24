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ذكروه بهروبه للامارات.. مدونون يسخرون من تغريدة أبو ريشة: ستكون أول الفارين!


سخر مدونون عراقيون، الخميس، من تغريدة لرئيس مجلس صحوة الانبار احمد أبو ريشة التي هدد فيها بمواجهة فصائل المقاومة الإسلامية ردا على تغريدة للمسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري التي دعا فيها الى إعادة انتشار الفصائل وقوات الحشد في غرب العراق بما يتناسب مع التهديدات.

وقال أبو ريشة في تغريدة له ردا على تغريدة العسكري: “لن نقف مكتوفي الايدي بل سنريهم صولتنا التي تحافظ على المجتمع والوطن” على حد تعبيره.

واعتبر مدونون تلك التغريدة تهديدا صريحا للقوات التي تتواجد في غرب العراق لمواجهة تهديدات تنظيم “داعش” الاجرامي الذي يحاول إيجاد موطئ قدم هناك.

وقال الكاتب والصحفي حسن حامد سرداح في منشور على صفحته: “حينما يتحدث (الجبان) والمتخاذل هنا تكون المصيبة… احمد ابو ريشة بايام داعش انهزم للامارات وترك الناس وولد الخايبة يواجهون الموت والنزوح بسبب رعونيته… وهسة صاير بطل”.

وأضاف سرداح، “وعيونكم بس يصير اي تحرك مرة ثانية بالانبار.. (الله يبعد عنها الشر) هذا يكون اول الفارين”.

من جانبه دعا نشطاء الى مقاضاة أبو ريشة بتهمة تهديد قوات امنية رسمية مهمتها الحفاظ على امن واستقرار المناطق الغربية والحيلولة دون عودة “داعش” اليها.

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