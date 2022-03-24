رسميا..الاتحاد الوطني يعلن انضمامه للإطار التنسيقي

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس ، انضمامه رسميا للاطار التنسيقي، معلنا عدم حضور نوابه الـ19 لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.

وقال عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني غياث السورجي في تصريح صحفي، ان “المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسميا انضمامه للإطار التنسيقي وانه سيقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل”.

وأضاف ان “انضمام الاتحاد الوطني الى الإطار التنسيقي قد أكمل تحقيق الثلث الضامن”، مبينا ان “موقفه سيبقى ثابتا مع الإطار ولا يخضع لأي مساومات او ضغوط داخلية او خارجية”.