عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي يعتبر تشكيل التحالف الثلاثي للكتلة الأكبر “تمزيق وإقصاء” البيت الشيعي

اعتبر عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الخميس، إعلان التحالف الثلاثي عن الكتلة الأكبر بأنه يمثل تمزيق واضح للبيت الشيعي ومحاولة اقصاءه من العملية السياسية.

وقال الهلالي ل / المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي يحاول تهميش المكون الأكبر (الشيعة) داخل قبة البرلمان ومحاولة عزل قوى الإطار التنسيقي والتي تمثل صوت المجتمع الشيعي داخل العملية السياسية”، مؤكدا أن “عزل الإطار والكتل الشيعية الأخرى خارج السلطة والحكومة القادمة تصرف غير دقيق وغير محسوب”.

وأضاف، أن ” التحالف الثلاثي من خلال إعلانه عن الكتلة الأكبر المكونة من الكتلة الصدرية والجانبي الكردي والسني يحاول تمزيق البيت الشيعي وإقصاء واضح للمكونات الشيعية والذي يهدف في مرحلة قادمة الى سيطرة المكونات الاخرى على منصب رئاسة الوزراء”.

وأوضح عضو الإطار أن “توجهات وتطلعات الإطار التنسيقي كانت تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر من المكون الشيعي حصرا”، لافتا إلى أن “التنسيقي اتفق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول جعفر الصدر لتولي رئاسة الوزراء بالإضافة إلى نقاط أخرى، لكن الواضح أن الصدر لديه حسابات أخرى”.

وكان التحالف الثلاثي قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، عن تشكيل الكتلة الأكبر عددا والمكونة من التيار الصدري، والمكون الكردي، بالإضافة إلى الجانب السني.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي محمد الزيادي كشف لـ/ المعلومة /، بالأرقام اعداد الثلث الضامن عدا المستقلين ، مشيرا الى ان اعدادهم (83) نائب من الاطار و(19) نائب من الاتحاد الوطني و(17 ) نائب مثنى السامرائي من البيت السني عدا المستقلين.