الفتح: ترشيح ريبير احمد لرئاسة الجمهورية يمثل بداية التطبيع مع إسرائيل

أكد عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين ، الخميس ، أن ترشيح ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي يمثل جزء من محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال عبد الحسين في تصريح ل / المعلومة /، إن “مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية تحوم حوله إشكاليات عديدة وملفات وأدلة تؤكد علاقاته مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف، أن “رئاسة الجمهورية تمثل المنصب الأول على مستوى الرئاسات الثلاث، وبالتالي لابد ان تكون الشخصية المنتخبة لمنصب الرئاسة نزيهة ويمثل واجهة الدولة أمام المجتمع العربي وليس عليها شبهات الارتباط بالمخابرات الصهيونية والأمريكية”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “المخططات الخارجية تجري ليس فقط من خلال ترشيح ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية انما بدأت من خلال انعقاد المؤتمرات في اربيل ومحاولة جس النبض العراقي بشان التطبيع”، مؤكدا أن ” الشعب العراقي واعي وواضح بمساءلة التطبيع مع إسرائيل والتي يرفضها رفضا قاطعا بأي صورة كانت”.

وكان التحالف الثلاثي قد أعلن ،في وقت سابق ، عن ترشيح ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية.